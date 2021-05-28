— Условия этого перехода между клубами отличаются от тех, за которые можно было бы приобрести Максима. То есть они улучшены в пользу "Локомотива". Это заслуга руководства "Локо", ну и мы, со своей стороны, по-партнерски отнеслись к этой ситуации.
ЦСКА заплатил больше 15 млн рублей? Условия существенно отличаются от того, что было прописано, — цитирует Бабаева "СЭ".
19-летний Мухин стал игроком московского клуба вчера. Он подписал соглашение на пять лет. Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за игрока 15 млн рублей. Сейчас полузащитник находится в составе сборной России, которая готовится к чемпионату Европы.
Мухин подписал с ЦСКА 5-летний контракт
"Посвящаю этот пост команде и болельщикам, а не руководству". Мухин - об уходе из "Локомотива" (фото)
Агент Мухина: сейчас у ЦСКА важнейший период перестройки. Максим сделает все, чтобы принести пользу клубу
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Бабаев — о 15 миллионах за Мухина: условия существенно отличаются от того, что было прописано
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника Максима Мухина из "Локомотива".
Фото: Getty Images
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