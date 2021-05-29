Радимов - о "Спартаке": если пойдут неудачные результаты, придет Зарема и скажет: "Я же вам говорила"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о смене главного тренера в "Спартаке".
Фото: ФК "Зенит"
"Предположу, что Витории будет сложно — судя по тому, как был обставлен его приход. Ему придется выдержать психологический груз со стороны болельщиков, прессы и ветеранов клуба. Психологически он будет начинать даже не с нуля, а с минуса. А дальше — все зависит от результатов. Будут хорошие — негатив уйдет. А если пойдут неудачные, придет Зарема и скажет: "Я же вам говорила", - приводит слова Радимова Sport24.

Напомним, что в минувшем сезоне пост главного тренера "Спартака" занимал Доменико Тедеско. В мае он покинул клуб по семейным обстоятельствам. На замену немцу пришел португальский специалист Руй Витория. С ним и его тренерским штабом красно-белые заключили контракты на два года.

Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, после утверждения кандидатуры Витории вышла из состава Совета директоров клуба. По ее мнению, красно-белым нужен более амбициозный тренер.

Червиченко - о Зареме: она самый адекватный специалист в "Спартаке" на сегодняшний день

Петржела: меня удивляют слова Салиховой. Зачем жена Федуна так говорит? Лучше пусть молчит, хоть за умную сойдет

Смородская — о словах Салиховой: я тоже не понимаю, чем Витория заслужил право работать в "Спартаке"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Радимов Спартак Зенит-2 Салихова Витория
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Тренер "Брентфорда" - о выходе в АПЛ: прямо сейчас я хочу напиться, а уже потом думать о Премьер-лиге
Бывший тренер "Байера" Бош возглавил "Лион"
Источник: предложение "Зенита" оказалось неубедительным для Мхитаряна 1
У "Арсенала" есть право выкупа защитника Степанова
Радимов - о Глушакове: честно говоря, не верил, что он сможет перезапустить карьеру после "Ахмата" 1
"Брентфорд" вышел в АПЛ впервые за 74 года
Нападающий "Порту": "Челси" не заслужил финала Лиги чемпионов 1
Главный тренер "Краснодара-2" Куликов возглавил "Велес"
Агент: у Траоре есть предложение от "Боруссии", но он выберет Россию, если там предложат больше 4
Агент нападающего "Боавишты" Элиса: интерес со стороны "Локомотива" и "Спартака" действительно есть 2
Агент: "Динамо" действительно интересуется Иваничем 1
Тухель спародировал Гвардиолу перед игроками "Челси" в преддверии финала ЛЧ (видео) 2
Радимов - о "Спартаке": если пойдут неудачные результаты, придет Зарема и скажет: "Я же вам говорила" 10
Защитник "Майнца" Белл не перейдет в "Краснодар"
"Арсенал" арендовал у "Рубина" защитника молодежной сборной России
Червиченко - о финале ЛЧ: у меня такое чувство, что "Челси" победит. Мне и работа их тренера нравится, он прикольный эксклюзив
Романцев: если получится купить Роналду, то шансы "Спартака" в Лиге чемпионов возрастут 20
Стерлинг и Марез интересны "Арсеналу"
Клопп - лучший тренер мая в английской Премьер-лиге 1
Баринов: уверен, что поеду на Евро-2020 1
"Привет из моего детства". Акинфеев показал дверь своей комнаты с наклейками к ЧМ-1994 1
Кузяев: уеду ли в европейский клуб? Сейчас ничего не загадываю 2
Пономарев: Слуцкий сделал правильно, что ответил отказом на предложение ЦСКА 4 эксклюзив
"Спасибо, Маэстро. Для меня было честью работать вместе с вами". Роналду попрощался с Пирло
"Спартак" поздравил Егора Титова с 45-летием 9
Семин - о Мухине в ЦСКА: перешел и перешел. Кто знает, что с ним дальше будет? 1
СМИ: Роналду может заменить Мбаппе в "ПСЖ" 4
Геркус: как ЦСКА узнал об условиях договора Мухина? Вариант один – Максим и рассказал 9
"Спортинг" выкупил Жоау Мариу у "Интера"
"Алашкерт" под руководством Григоряна стал чемпионом Армении 2
Все новости
-