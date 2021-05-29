Радимов - о "Спартаке": если пойдут неудачные результаты, придет Зарема и скажет: "Я же вам говорила"

"Предположу, что Витории будет сложно — судя по тому, как был обставлен его приход. Ему придется выдержать психологический груз со стороны болельщиков, прессы и ветеранов клуба. Психологически он будет начинать даже не с нуля, а с минуса. А дальше — все зависит от результатов. Будут хорошие — негатив уйдет. А если пойдут неудачные, придет Зарема и скажет: "Я же вам говорила", - приводит слова Радимова Sport24.
Напомним, что в минувшем сезоне пост главного тренера "Спартака" занимал Доменико Тедеско. В мае он покинул клуб по семейным обстоятельствам. На замену немцу пришел португальский специалист Руй Витория. С ним и его тренерским штабом красно-белые заключили контракты на два года.
Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, после утверждения кандидатуры Витории вышла из состава Совета директоров клуба. По ее мнению, красно-белым нужен более амбициозный тренер.
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Фото: ФК "Зенит"
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