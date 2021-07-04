В мае в СМИ появилась информация, согласно которой 25-летний россиянин был близок к переходу в столичное "Динамо" за 4,5 млн евро. Сам же игрок недавно заявил, что все переговоры велись без его участия, и он не хочет уходить из "Спартака".
"Я знаю, что Бакаев хотел и хочет остаться в "Спартаке". Я с ним разговаривал и до и после эпопеи с "Динамо". Наверное, у его отца есть какие-то предпочтения, какие-то переговоры он вел. Было у него желание попасть на чемпионат Европы, с помощью агентов в том числе.
На сегодняшний день будем отталкиваться от конечного решения главного тренера. Насколько я понимаю, Бакаеву нравится коммуникация, тренер им доволен. Посмотрим по результатам сборов, инициативы по его продаже мы не предъявляем, хотя определенный интерес есть", - приводит слова Мележикова Sport24.
Бакаев является воспитанником красно-белых. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги хавбек принял участие в 23-х матчах, отметившись в них одним забитым мячом с пенальти и пятью результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бакаева в 5 млн евро.
В настоящее время "Спартак" под руководством нового главного тренера Руя Витории проводит учебно-тренировочный сбор в Австрии.
Гендиректор "Спартака": не думаю, что Зарема удалила свой телеграм-канал. Дай бог, еще увидим ее посты
Гендиректор "Спартака" - о Крале: готовы продать, все зависит от суммы. Предложений нет
Гендиректор "Спартака" Мележиков сформулировал цели команды на следующий сезон
Гендиректор "Спартака": мы не акцентируемся на чемпионстве в сезоне-2021/22. Задача Витории - создать конкурентоспособную команду
Гендиректор "Спартака" - о Бакаеве и "Динамо": было у него желание попасть на Евро, с помощью агентов в том числе
Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков высказался о будущем полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!