Семак: пойду ли в сборную России? Вряд ли стоит рассуждать на эту тему, у меня контракт с "Зенитом"

Семак отказался рассуждать на тему возможной работы в сборной России и акцентировал внимание на том, что является тренером "Зенита".
"Пойду ли в сборную России, если позовут? Все это на уровне "если бы да кабы". Вряд ли стоит рассуждать на эту тему, у меня контракт с "Зенитом", я занимаюсь своим делом и выполняю свои обязательства перед клубом", - сказал Семак.
Источник: Bobsoccer
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Фото: "Зенит"
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