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Дюпин - о переходе Лунева в "Байер": я за Андрея очень сильно рад

Вратарь "Рубина" и сборной России Юрий Дюпин прокомментировал переход голкипера Андрея Лунева в "Байер".
Фото: "Зенит"
Дюпин сообщил, что порадовался переходу Лунева в клуб одной из ведущих лиг Европы. По словам Юрия, он поздравил коллегу и пожелал ему удачи.

"Поздравил его, сказал, что это большое дело. Мы посмотрели, наверное, лет 20 не было отечественных вратарей в хороших зарубежных лигах, в хороших командах. Пожелал Андрею удачи, чтобы он выиграл конкуренцию у Градецки. После начала тренировок договорились созвониться, интересно, как там устроен тренировочный процесс, как его ощущения. Я за Андрея очень сильно рад", - сказал Дюпин.

Напомним, что накануне "Байер" объявил о переходе Лунева. 29-летний голкипер подписал с клубом из Леверкузена соглашение, рассчитанное на два года. Лунев перешел в "Байер" как свободный агент после истечения срока действия контракта с "Зенитом".

Источник: Спорт-Экспресс

Семин прокомментировал переход Лунева в "Байер"

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Теги: Дюпин Лунев Рубин Байер
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