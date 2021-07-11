Дюпин сообщил, что порадовался переходу Лунева в клуб одной из ведущих лиг Европы. По словам Юрия, он поздравил коллегу и пожелал ему удачи.
"Поздравил его, сказал, что это большое дело. Мы посмотрели, наверное, лет 20 не было отечественных вратарей в хороших зарубежных лигах, в хороших командах. Пожелал Андрею удачи, чтобы он выиграл конкуренцию у Градецки. После начала тренировок договорились созвониться, интересно, как там устроен тренировочный процесс, как его ощущения. Я за Андрея очень сильно рад", - сказал Дюпин.
Напомним, что накануне "Байер" объявил о переходе Лунева. 29-летний голкипер подписал с клубом из Леверкузена соглашение, рассчитанное на два года. Лунев перешел в "Байер" как свободный агент после истечения срока действия контракта с "Зенитом".
Источник: Спорт-Экспресс
Семин прокомментировал переход Лунева в "Байер"
Дюпин - о переходе Лунева в "Байер": я за Андрея очень сильно рад
Вратарь "Рубина" и сборной России Юрий Дюпин прокомментировал переход голкипера Андрея Лунева в "Байер".
Фото: "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!