- Какой нужен лимит? Надо ограничить маленькие бюджетные клубы, чтобы они не покупали сомнительных легионеров – может, для этого ввести ограничения по зарплате, но как это будет соблюдаться? В нашей стране это правило легко можно обходить, – передаёт слова Аршавина "Чемпионат".
Напомним, глава компании Hypercube предложил отменить лимит на легионеров в РПЛ, а также простимулировать клубы к внедрению в состав россиян путём введения дополнительных выплат в пользу специального фонда за нахождение на поле иностранного игрока.
Дюков: являюсь противником лимита на легионеров
Геркус: ни отмена, ни ужесточение лимита не дадут положительных результатов
Ловчев - о лимите на легионеров: никто из футболистов, у которых можно было бы чему-то поучиться, к нам не едет
Аршавин - о лимите: необходимо ввести ограничения по зарплате сомнительных легионеров в маленьких клубах
Директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам "Зенита" Андрей Аршавин высказал свою позицию относительно лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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