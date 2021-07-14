Матчи Скрыть

Сделать ставку

Кубок Матч Премьер

Химки
18:00
СочиНе начат
П1 2.75X 3.4П2 2.41
Рубин
21:00
СпартакНе начат
П1 3.3X 3.6П2 2.08

Ловчев - о лимите на легионеров: никто из футболистов, у которых можно было бы чему-то поучиться, к нам не едет

Экс-защитник "Спартака" и сборной Советского Союза Евгений Ловчев высказал мнение о лимите и о качестве приезжающих в РПЛ легионеров.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Клубы, которые при деньгах, говорят: лимит надо убрать. Понятно, ведь им надо деньги дербанить. Те, у кого денег нет, говорят: надо сократить лимит. Сейчас назову трех игроков, которые приехали делать "Спартак" чемпионом и которые считаются звездами - Крал, Промес, Ларссон. Ни один из них в основном составе своей сборной не играл на этом чемпионате Европы. Вот вам и звезды. Это говорит о том, что сюда никто из заметных футболистов, у которых можно было бы чему-то поучиться, не едет, - цитируют Ловчева "Аргументы и факты".

Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал всего провел 22 матча за сборную Чехии, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. На Евро-2020 Крал принял участие в 4 матчах своей команды (3 в группе и 1/8 финала) с общим игровым временем 124 минуты. Атакующий полузащитник Квинси Промес сыграл за сборную Нидерландов 50 матчей, забил 7 голов и оформил 7 ассистов. На Евро-2020 он принял участие в 2 матчах (групповой этап и 1/8 финала) с общим игровым временем 57 минут. Нападающий Джордан Ларссон, на счету которого 6 встреч и 1 гол за сборную Швеции, в матчах Евро-2020 ни разу не вышел на поле, в 3 матчах из 4 не попав даже в заявку на игру.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Промес Крал Ларссон Ловчев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Глава судейского комитета УЕФА - о фоле на Стерлинге в полуфинале Евро: пенальти был назначен правильно
Влашичу и ЦСКА пора расстаться. Отпустят ли хорвата в «Милан»?
Бывший полузащитник ЦСКА Вернблум объявил о завершении карьеры
Селюк: если у ЦСКА есть предложения по Гогуа, то мы будем их тщательно рассматривать 1
"Челси" предложил 100 млн евро за Кьезу, но "Ювентус" отказался вести переговоры
Пономарев: на месте Дзагоева выбрал бы "Краснодар", ему не надо оставаться в ЦСКА эксклюзив
Семак: "Локомотив" - наш принципиальный соперник. Нас ждет очень тяжелый и сложный матч
Глушаков – о сборной России: у нас не все решает главный тренер, есть какие-то советчики, влиятельные люди 1
Глушаков – о кандидатах на пост главного тренера сборной: на Бердыева и Семина не будут влиять агенты, навязывать им игроков 1
Реформа как спасение российского футбола. Почему РФС поступает правильно 8
Официально: Онугха стал игроком "Крыльев Советов"
Президент "Реала" - о Роналду: этот парень идиот, он сумасшедший 4
Алексей Березуцкий - о контракте Дзагоева: продление может и не произойти, но все должно быть хорошо
Ракицкий – о новом контракте: переговоров нет, хотя изначально руководство обещало мне продление
СМИ: форвард "Спартака" может перейти в "Зенит" 5
Источник: ЦСКА планирует летом расстаться Бийолом, Бистровичем и Гогуа 7
Источник: "Динамо" не интересуется Дзагоевым или Цубером
Васин рассказал, что случилось в ситуации с "забытыми щитками" 2
СМИ: у Дзагоева есть предложения от "Краснодара", "Рубина" и "Динамо" 14
Ловчев - о лимите на легионеров: никто из футболистов, у которых можно было бы чему-то поучиться, к нам не едет 11
СМИ: защитник "Рубина" Старфельт перейдет в "Селтик" 1
Васин: за несколько месяцев до конца сезона думал заканчивать с футболом 16
"Рубин" - "Спартак". Где смотреть матч онлайн 14 июля 2021
"А где москвичи?" Ловчев высказался на тему отсутствия в сборной России игроков из больших городов 5
Румынский ЧФР стал первым клубом, вышедшим в следующий раунд еврокубков из-за отмены "правила выездного гола"
Васин: без раздумий продлил контракт. Москва, ЦСКА - чего тут думать? 4
Сакки - о финале Евро-2020: англичане забили гол и начали защищаться, как команды, играющие в "катеначчо" 1
Стали известны 12 участников второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, солигорский "Шахтер" уступил "Лудогорцу"
СМИ: ЦСКА отпустит Влашича в "Милан" только при полноценном трансфере 24
Источник: сборные Италии и Аргентины планируют сыграть на стадионе имени Марадоны матч его памяти
Все новости
-