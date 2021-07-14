- Клубы, которые при деньгах, говорят: лимит надо убрать. Понятно, ведь им надо деньги дербанить. Те, у кого денег нет, говорят: надо сократить лимит. Сейчас назову трех игроков, которые приехали делать "Спартак" чемпионом и которые считаются звездами - Крал, Промес, Ларссон. Ни один из них в основном составе своей сборной не играл на этом чемпионате Европы. Вот вам и звезды. Это говорит о том, что сюда никто из заметных футболистов, у которых можно было бы чему-то поучиться, не едет, - цитируют Ловчева "Аргументы и факты".
Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал всего провел 22 матча за сборную Чехии, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. На Евро-2020 Крал принял участие в 4 матчах своей команды (3 в группе и 1/8 финала) с общим игровым временем 124 минуты. Атакующий полузащитник Квинси Промес сыграл за сборную Нидерландов 50 матчей, забил 7 голов и оформил 7 ассистов. На Евро-2020 он принял участие в 2 матчах (групповой этап и 1/8 финала) с общим игровым временем 57 минут. Нападающий Джордан Ларссон, на счету которого 6 встреч и 1 гол за сборную Швеции, в матчах Евро-2020 ни разу не вышел на поле, в 3 матчах из 4 не попав даже в заявку на игру.
Ловчев - о лимите на легионеров: никто из футболистов, у которых можно было бы чему-то поучиться, к нам не едет
Экс-защитник "Спартака" и сборной Советского Союза Евгений Ловчев высказал мнение о лимите и о качестве приезжающих в РПЛ легионеров.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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