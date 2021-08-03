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Орещук: "Динамо" покупает Макарова за 9 млн евро, а при мне могло взять всего за 9 млн рублей

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал появившуюся ранее информацию о вероятном переходе в московский клуб полузащитника "Рубина" Дениса Макарова.
Фото: ФК "Динамо"
"Единственное, что мне непонятно - работа селекционного отдела "Динамо". Когда я работал в клубе, я предлагал купить этого футболиста. Ориентировочная сумма была девять миллионов рублей. Но селекция "Динамо" заблокировала трансфер, сказав, что это игрок не уровня нашего клуба. Сейчас они покупают Макарова за девять миллионов евро, а могли отдать всего лишь девять миллионов рублей", - приводит слова Орещука Sport24.

Ранее СМИ сообщили, что полузащитник "Рубина" Денис Макаров в ближайшее время перейдет в московское "Динамо", а также, что Макаров уже сообщил партнерам по казанской команде о трансфере в состав "бело-голубых". Медосмотр Дениса Макарова перед подписание контракта с "Динамо" должен пройти 4 августа, срок соглашения составит 5 лет.

Денис Макаров в новом сезоне РПЛ провел 1 матч - против "Спартака". В этой игре "Рубин" одержал победу со счетом 1:0. В матче против тульского "Арсенала" Макаров остался на скамейке запасных. В активе казанской команды 6 очков после двух туров чемпионата России.

Московское "Динамо" также стартовало с двух побед - "бело-голубые" обыграли "Ростов" (2:0) и "Уфу" (3:2). В воскресенье, 8 августа, подопечные Шварца проведут матч против ЦСКА (20:00 мск).

Макаров: "Динамо"? Скоро все узнаете

Источник: контракт Дениса Макарова с "Динамо" будет рассчитан на пять лет

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Теги: Динамо Орещук Макаров Рубин
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