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Нобоа - о новом контракте с "Сочи": разговор длился три минуты

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа поделился мнением о своем будущем в российском клубе.
Фото: РПЛ
Напомним, Нобоа только в конце июня продлил с "Сочи" контракт. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22.

"Не было ли опасения за свое будущее? Наоборот. Я был уверен, что останусь. Мы поговорили с "Сочи" еще в мае. Они спросили меня, хочу ли я остаться. Я ответил, что люблю город, у меня здесь растут дети. Так что наш разговор продлился всего три минуты", - сказал Нобоа.

Полузащитник Кристиан Нобоа выступает за "Сочи" с лета 2019 года. За сочинский клуб 36-летний хавбек провел 51 матч, забил 19 голов и сделал 15 результативных передач.

Сегодня "Сочи" сыграет в гостях против "Партизана" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало игры - в 22:00 мск. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

Источник: Спорт день за днем

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Теги: Нобоа Сочи
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