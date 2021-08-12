"Очень счастлив оказаться в такой команде как "Динамо": здесь отличная команда, отличный персонал. Мы готовимся к следующей игре и надеемся сохранить тот же настрой и темп в следующих играх чемпионата. Сейчас я наслаждаюсь моментом и временем в команде", - приводит слова Лаксальта Чемпионат.
Защитник Диего Лаксальт в июне подписал с "Динамо" трехлетний контракт с возможностью его продления ещё на сезон. По сведениям, "бело-голубые" заплатили за игрока "Милану" 3,5 млн евро, а сам футболист будет получать 2,5 млн евро в год. 28-летний Лаксальт провел минувший сезон на правах аренды в "Селтике". В 17 матчах чемпионата Шотландии у него на счету 1 гол.
В текущем сезоне Лаксальт провел за "Динамо" 3 матча в Российской Премьер-лиге, результативными действиями не отметился. Уругваец получил одну желтую карточку в этих играх.
"Динамо" набрало 9 очков в первых 3-х турах РПЛ. В 4-м туре "бело-голубые" в гостях сыграют против "Ахмата". Матч пройдет 14 августа и начнется в 20:00 мск.
Лаксальт: "Динамо" надеется сохранить тот же настрой и темп в следующих играх
Защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт рассказал о своих ощущениях от нахождения в московском клубе.
Фото: ФК "Динамо"
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