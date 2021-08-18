Иванов сообщил, что "Урал" действительно интересуется Игнатьевым. При этом переговоры по переходу игрока не ведутся. Переговоры по данному вопросу зашли в тупик, заявил Иванов.
"Переговоры пока никакие не ведутся. Я видел эту новость, но она не соответствует действительности. Игнатьев нам интересен. Просто информация не соответствует действительности, это же футболист "Рубина". Надо с клубом разговаривать, готовы ли они его отпустить. Если будет возможность, мы готовы видеть в составе "Урала" такого футболиста, как Ваня Игнатьев. На данный момент переговоры зашли в тупик", - сказал Иванов.
Источник: Матч ТВ
Источник: "Урал" может арендовать у "Рубина" Ивана Игнатьева
В "Урале" прокомментировали сообщения о переговорах с "Рубином" по Игнатьеву
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал данные о возможном переходе в екатеринбургскую команду форварда "Рубина" Ивана Игнатьева.
Фото: "Рубин"
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