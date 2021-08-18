"На сегодняшний день клубы между собой ни о чем не договорились, по крайней мере я такой информацией не владею. Если клубы согласуют трансфер, то Игнатьев перейдёт в "Урал" на правах аренды. Есть понимание, что одним интересна аренда, другим интересна отдача футболиста, ситуация не изменилась", - приводит слова Агузарова Metaratings.ru.
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 22-летний россиянин принял участие в двух матчах, выходя на замену, и не отличился результативными действиями. Контракт Игнатьева с "Рубином" рассчитан лета 2024 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 2,8 млн евро.
В "Урале" прокомментировали сообщения о переговорах с "Рубином" по Игнатьеву
Источник: "Урал" может арендовать у "Рубина" Ивана Игнатьева
Агент Игнатьева: если клубы согласуют трансфер, то Иван перейдет в "Урал" на правах аренды
Агент Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего "Рубина" Ивана Игнатьева, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в "Урал".
Фото: РПЛ
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