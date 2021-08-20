Напомним, ранее СМИ сообщили, что несколько игроков "Урала" заразились коронавирусом. В частности, сообщалось, что положительный результат показали тесты голкиперов Ильи Помазуна и Ярослава Годзюра.
Иванов заявил, что данная информация не соответствует действительности. По его словам, все игроки "Урала" здоровы.
"Это неправда. У нас в команде все футболисты здоровы и дай бог, чтобы так было и дальше. Вакцинация у нас проходит абсолютно добровольно: есть ребята, которые проходят уже второй этап, кто-то - только первый. Но все видят и понимают, что творится в стране, поэтому относятся к этому максимально ответственно", - отметил Иванов.
Источник: Sport24
Источник: несколько игроков "Урала" заразились коронавирусом
Президент "Урала" опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде
Президент "Урала" Григорий Иванов опроверг информацию о заражении нескольких футболистов команды коронавирусом.
Фото: Sport24
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