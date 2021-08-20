Напомним, ранее стало известно, что Жиго может покинуть "Спартак" в нынешнее трансферное окно. Игрок хочет перейти в европейский клуб, чтобы иметь возможность чаще видеться с сыном.
Мор отметил, что позиция Жиго в данной ситуации объяснима. По его словам, "Спартаку", вероятно, придется отпустить игрока.
"Это один из ключевых футболистов клуба. Но его можно понять - раз жена не хочет переезжать в Москву, очень сложно жить без семьи. <...> Раз другого выхода нет, Жиго придется отпускать, но на его место нужен такой же сильный и мотивированный защитник. И все равно будет риск - адаптируется ли новичок, обойдется ли без травм", - сказал Мор.
Источник: Матч ТВ
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Эдуард Мор: "Спартаку" придется отпустить Жиго, но на его место нужен такой же сильный защитник
Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор поделился мнением о возможном уходе защитника Самуэля Жиго из московского клуба.
Фото: "Спартак"
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