Как сообщается, в клубе согласны с позицией Российского футбольного союза о том, что лимит на легионеров нужно полностью отменять. Ранее стало известно, что эту позицию поддерживают "Рубин" и "Краснодар".
Также другие клубы предлагают лимит на легионеров по системе "10+15". Сейчас в Российской Премьер-лиге действует лимит на иностранных игроков по системе "8+17". В заявке команды на сезон может быть восемь иностранцев, они могут одновременно выходить на поле в матчах лиги.
Источник: "Чемпионат".
Источник: "Краснодар" выступил за полную отмену лимита на легионеров
Источник: лишь "Рубин" выступил за полную отмену лимита на легионеров. Большинство клубов РПЛ за систему "10+15"
Источник: "Сочи" поддержал РФС в вопросе о лимите легионеров
Руководители "Сочи" поддерживают идею полной отмены лимита на легионеров.
Фото: Getty Images
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