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"Ну такое себе предложение". Жена Дюпина прокомментировала возможную отмену лимита на легионеров

Анастасия, супруга голкипера "Рубина" Юрия Дюпина, выразила своё отношение к предполагаемой реформе российского футбола по отмене лимита на легионеров.
Фото: ФК "Рубин"
Поводом для публикации стали активизировавшиеся в структурах Российского футбольного союза обсуждения реформы ограничения числа иностранцев в клубах.

Анастасия выразила своё мнение по возникшему вопросу. Следует заметить, что официальная позиция команды мужа - "Рубина" отличается от её взгляда на реформу.

Так, казанцы стали одной из нескольких команд, представители которой проголосовали за полную отмену лимита на легионеров.

"Ну такое себе предложение". Жена Дюпина прокомментировала возможную отмену лимита на легионеров


Президент РФС: действие лимита может быть эффективным в краткосрочный момент, в дальнейшем он уступает открытой конкуренции

Источник: лишь "Рубин" выступил за полную отмену лимита на легионеров. Большинство клубов РПЛ за систему "10+15"

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Теги: Дюпин Сборная России Рубин
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