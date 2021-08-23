"Ну такое себе предложение". Жена Дюпина прокомментировала возможную отмену лимита на легионеров

Анастасия, супруга голкипера "Рубина" Юрия Дюпина, выразила своё отношение к предполагаемой реформе российского футбола по отмене лимита на легионеров.

Фото: ФК "Рубин"

Поводом для публикации стали активизировавшиеся в структурах Российского футбольного союза обсуждения реформы ограничения числа иностранцев в клубах.Анастасия выразила своё мнение по возникшему вопросу. Следует заметить, что официальная позиция команды мужа - "Рубина" отличается от её взгляда на реформу.Так, казанцы стали одной из нескольких команд, представители которой проголосовали за полную отмену лимита на легионеров.