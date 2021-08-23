"Ну такое себе предложение". Жена Дюпина прокомментировала возможную отмену лимита на легионеров

Анастасия выразила своё мнение по возникшему вопросу. Следует заметить, что официальная позиция команды мужа - "Рубина" отличается от её взгляда на реформу.
Так, казанцы стали одной из нескольких команд, представители которой проголосовали за полную отмену лимита на легионеров.
Президент РФС: действие лимита может быть эффективным в краткосрочный момент, в дальнейшем он уступает открытой конкуренции
Источник: лишь "Рубин" выступил за полную отмену лимита на легионеров. Большинство клубов РПЛ за систему "10+15"