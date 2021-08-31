По словам Черчесова, информация о его переговорах со "Спартаком" не соответствует действительности. Тренер сообщил, что отдыхает с семьей в Австрии и несколько недель не покидал эту страну. Также Черчесов призвал не использовать его имя для внесения нестабильности в клуб.
"Отдыхаю с семьей в Австрии в местечке Зеефельд, раз выпала такая возможность, несколько недель не покидал эту страну. Что касается разговоров о моих "контактах" со "Спартаком", то об этом уже четко высказался Леонид Арнольдович Федун. Да, все время после моего ухода из "Спартака" мы находимся на связи, но очень не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб перед стартом в Лиге Европы, тем более, она там есть и без того.
Если бы "Спартак" или какая-либо другая команда хотела бы заявить о начале переговоров со мной, то она это сделала бы сама", - сказал Черчесов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" и Черчесов, последним местом которого была сборная России, провели предварительные переговоры.
Источник: Спорт-Экспресс
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Черчесов прокомментировал информацию о переговорах со "Спартаком"
Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал данные, согласно которым он провел переговоры со "Спартаком".
Фото: "Матч ТВ"
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