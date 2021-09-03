— Может ли Антон Миранчук оказаться в ЦСКА? Нет. Эта информация не соответствует действительности, — цитирует Бабаева "СЭ".
Ранее сообщалось, что "Локомотив" больше не заинтересован в услугах 25-летнего Миранчука. Одним из претендентов на подписание полузащитника назывался московский ЦСКА.
В нынешнем сезоне Миранчук стал автором одной голевой передачи в пяти матчах. Его контракт с "Локомотивом" истекает летом 2024 года.
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Бабаев: ЦСКА не собирается подписывать Антона Миранчука
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб не собирается подписывать полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"
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