Ранее в СМИ появилась информация, что "армейцы" могут вернуть 38-летнего футболиста.
— Нет. Видимо, был какой-то вброс. Понятно, что мы все помним и любим Юру. Но опять же — всему свое время. Даже не рассматривали эту опцию, — рассказал Бабаев в интервью "СЭ".
Жирков выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год, проведя за команду 215 матчей, забив 24 гола и отдал 51 голевую передачу. Такая статистика связана с тем, что во времена игр за московский клуб Жирков был игроком атакующей линии.
С лета текущего года Жирков находится без команды. У футболиста истек контракт с "Зенитом", за который он выступал с 2016 года.
Бабаев: ЦСКА даже не рассматривал подписание Жиркова
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не планировал подписание защитника Юрия Жиркова.
Фото: ПФК ЦСКА
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