Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Краснодар" пытается найти клуб для Сулейманова. Отмечалось, что услуги игрока были предложены "Уралу". Также как потенциальный вариант продолжения карьеры для 21-летнего форварда назывался турецкий "Кайсериспор".
Иванов заявил, что "Урал" не вел переговоры с "Краснодаром" по возможному переходу Сулейманова.
"Шапи в команде нет. Связывался ли "Краснодар" с нами? Никаких разговоров по Шапи у нас не было", - сказал Иванов.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: "Краснодар" предложил услуги Сулейманова "Уралу"
В "Урале" прокомментировали данные о возможном трансфере Сулейманова из "Краснодара"
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал данные о возможном переходе в екатеринбургскую команду форварда Магомеда-Шапи Сулейманова из "Краснодара".
Фото: "Краснодар"
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