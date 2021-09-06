Луневу напомнили, что в конце августа была информация о намерении "Зенита" взять его в аренду у "Байера".
"Сколько в этом правды? 100 процентов. Почему аренда не случилась? А как вы себе это вообще представляете? Я только что перешел в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шел. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем?" - сказал Лунев.
Напомним, что Лунев перешел в "Байер" в летнее трансферное окно как свободный агент. До этого у него истек срок действия контракта с "Зенитом".
Источник: Sport24
"Как вы себе это представляете?" Лунев подтвердил, что "Зенит" собирался арендовать его у "Байера"
Вратарь "Байера" и сборной России Андрей Лунев подтвердил информацию о том, что его хотел арендовать "Зенит".
Фото: РИА Новости
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