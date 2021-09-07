— Мы бы с удовольствием арендовали Шапи, но основной вопрос в личных условиях. У нас в клубе нет таких финансов, — цитирует Кудряшова Sport24.
Ранее сообщалось, что "Краснодар" готов отпустить 21-летнего футболиста в аренду. В нынешнем сезоне Сулейманов сыграл 108 минут в четырех матчах. Контракт игрока истекает в следующем году.
Источник: "Краснодар" предложил услуги Сулейманова "Уралу"
В "Урале" прокомментировали данные о возможном трансфере Сулейманова из "Краснодара"
В "Нижнем Новгороде" хотят арендовать Шапи, но в клубе нет на это денег
Заместитель директора "Нижнего Новгорода" по трансферной политике Игорь Кудряшов рассказал, что клуб хотел бы арендовать вингера "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова.
Фото: ФК "Краснодар"
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