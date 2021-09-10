Напомним, что ранее Путин высказался против отмены лимита на легионеров в российской Премьер-Лиге.
Иванов после заявления главы государства отметил, что всегда поддерживал сохранение лимита в чемпионате России.
"Я не буду ничего комментировать, я всегда был за лимит - всё!" - сказал Иванов.
Источник: Чемпионат
Путин выступил против отмены лимита на легионеров в чемпионате России
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Президент "Урала" - о словах Путина: не буду ничего комментировать, я всегда был за лимит. Всё!
Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на высказывание президента России Владимира Путина о лимите на легионеров в РПЛ.
Фото: "Урал"
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