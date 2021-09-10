Президент "Урала" - о словах Путина: не буду ничего комментировать, я всегда был за лимит. Всё!

Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на высказывание президента России Владимира Путина о лимите на легионеров в РПЛ.

Фото: "Урал"