Шварц объяснил, почему Скопинцев и Евгеньев получают мало игрового времени в "Динамо"

— Евгеньев и Скопинцев остаются важными игроками для "Динамо". Я должен быть максимально честен с ними, постоянно давать обратную связь, объяснять, что мы хотим видеть, — цитирует Шварца Sports.ru
22-летний Евгеньев — воспитанник "Динамо". В нынешнем сезоне защитник в общей сложности провел на поле 90 минут в двух матчах чемпионата России.
24-летний Скопинцев является игроком москвичей с января 2020 года. В семи матчах РПЛ он провел на поле 121 минуту и отдал две голевые передачи.
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Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц высказался о двух футболистах команды — Романе Евгеньеве и Дмитрии Скопинцеве.
Фото: ФК "Динамо"