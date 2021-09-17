Шварца спросили, можно ли сказать, что в РПЛ большинство команд играют от обороны.
"Да, согласен. В России многие команды хорошо себя чувствуют, имея 25-30% владения. Это действительно сильно отличается от Германии, где такое встречается только в матчах середняков и аутсайдеров против "Баварии", - сказал в ответ Шварц.
Отметим, что на данный момент "Динамо" располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе московской команды 13 очков.
Источник: Sports.ru
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Шварц: в России многие команды хорошо себя чувствуют, имея 25-30% владения. Это сильно отличается от Германии
Наставник "Динамо" Сандро Шварц высказался о стиле игры команд российской Премьер-Лиги.
Фото: "Динамо"