— Я не могу сказать, что и при Тедеско они показывали какой-то красивый футбол. Однако была хотя бы дисциплина. За счет нее и достигали результата.
А сейчас вообще нет ничего. Однако, считаю, тренера убирать рано. Надо дать ему еще время, — рассказал Кечинов в интервью "СЭ".
36-летний Тедеско руководил "Спартаком" с октября 2019 по май 2021 года. За это время команда провела 54 матча, в которых одержала 27 побед, 10 раз сыграла вничью и 17 раз проиграла.
После немецкого специалиста команду возглавил Руй Витория. Сейчас "Спартак" с 10 очками идет на девятой строчке чемпионата России после семи туров. Послезавтра красно-белые в гостях встретятся с ЦСКА.
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Кечинов: при Тедеско в "Спартаке" была хотя бы дисциплина. За счет нее и достигали результата
Фото: ФК "Спартак"