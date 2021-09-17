— Сегодняшнему "Спартаку" больше всего подходит название ФК "Голливуд". До тех пор, пока у них наверху происходит весь этот театр, говорить о футбольных делах не имеет никакого смысла, — рассказал Кирьяков в интервью ТАСС.
Московский "Спартак" тренирует португальский специалист Руй Витория. Ранее появилась информация, что у форварда красно-белых Джордана Ларссона и португальца был конфликт.
В нынешнем сезоне "Спартак" идет на девятой строчке чемпионата России, набрав девять очков в семи турах.
Спиридонов — о "Спартаке": надо для начала разобраться в политике клуба. Туда лезут все, кому не лень
Губерниев: скоро нас догонят клубы из Сан-Марино и других футбольных гигантов
Кирьяков: сегодняшнему "Спартаку" больше всего подходит название ФК "Голливуд"
Российский специалист Сергей Кирьяков высказался о московском "Спартаке".
Фото: РИА Новости