— Надо изменить самолюбие. Я не знаю, в чем проблема. Надо для начала разобраться в политике клуба. Туда лезут все, кому не лень.
Всякие Заремы, Telegram-каналы, одного уволили, второго, третьего. Все это сказывается на команде, — цитирует Спиридонова "СЭ".
В нынешнем сезоне "Спартак" после семи туров Премьер-лиги идет на девятой позиции с 10 очками. В Лиге Европы команда Руя Витории проиграла "Легии".
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Спиридонов — о "Спартаке": надо для начала разобраться в политике клуба. Туда лезут все, кому не лень
Волейболист и болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов высказался о ситуации в клубе.
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