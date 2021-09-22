Пиняев отметил, что Захаряну стоит попробовать свои силы в Европе.
"Если у Захаряна получится уехать в Европу, нужно это делать. Он показывает качественный футбол. Надеюсь, он обойдется без травм и все получится", - сказал Пиняев.
Напомним, ранее сообщалось, что к Захаряну проявляет интерес "Барселона". Также была информация о заинтересованности со стороны дортмундской "Боруссии".
Отметим, что сегодня, 22 сентября, "Крылья Советов" победили "Знамя" со счетом 10:0 в матче Кубка России. Пиняев оформил дубль в этой игре.
Источник: Спорт-Экспресс
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Источник: дортмундская "Боруссия" интересуется Захаряном
Пиняев: если у Захаряна будет возможность уехать в Европу, нужно это делать
Форвард "Крыльев Советов" Сергей Пиняев высказался о возможном переходе полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в один из европейских клубов.
Фото: "Динамо"