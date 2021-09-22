Отметим, что сегодня, 22 сентября, "Крылья" победили "Знамя" со счетом 10:0 в матче второго тура групповой стадии Кубка России. Пиняев оформил дубль в этой встрече.
После игры Сергей ответил на вопрос о потенциальном вызове в сборную России.
"Пока что я забил два гола в матче против команды ПФЛ. Когда забью 10 голов в Премьер-Лиге, тогда и поговорим про сборную", - сказал Пиняев.
Источник: Sport24
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Пиняев: когда забью 10 голов в РПЛ, тогда и поговорим про вызов в сборную
Форвард "Крыльев Советов" Сергей Пиняев ответил на вопрос о возможном вызове в сборную России.
Фото: РИА Новости