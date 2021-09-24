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Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча "Спартак" - "Уфа"

Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Комбаров высказался о предстоящем матче "красно-белых" с "Уфой".
Фото: Getty Images
Комбаров призвал футболистов "Спартака" серьезно настроиться на игру с "Уфой". Также он заявил, что "красно-белым" по силам победить соперника.

"Очень надеюсь на то, что "Спартак" завтра одержит победу. Идет серия неудачных игр, которую пора прерывать. Ребята должны серьезно настроиться на домашний матч, надо реабилитироваться перед болельщиками. Должны побеждать завтра. "Уфа" - не подарок, они борются за выживание, но обыгрывать их можно", - сказал Комбаров.

Отметим, что "Спартак" примет "Уфу" в матче девятого тура РПЛ. Встреча пройдет в субботу, 25 сентября, и начнется в 19.00 мск.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Комбаров Д Спартак УФА
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