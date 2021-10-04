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Кафанов - о несостоявшейся работе в "Спартаке": на нас уже контракты были готовы

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как в 2016 году мог войти в тренерский штаб "Спартака".
Фото: "Ростов"
Кафанов отметил, что был готов войти в тренерский штаб "Спартака", который должен был возглавить Курбан Бердыев. По его словам, для тренеров уже были подготовлены контракты, однако сделка в итоге сорвалась.

"Поехал ли бы я в "Спартак" вместе с Бердыевым, если бы он его возглавил? Да. На нас уже контракты были готовы. На каждого. И Бердыев сказал, что мы уже там. Что произошло дальше, не знаю. Бекиевич не рассказывал, мы не спрашивали", - сказал Кафанов.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Кафанов Сборная России Спартак
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