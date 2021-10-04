Кафанов ответил на вопрос, трудно ли ему было перестраиваться на работу с Карпиным в "Ростове" после многих лет в штабе Курбана Бердыева. Напомним, что после совместной работы в "Ростове" Кафанов и Карпин стали тренерами сборной России.
Кафанов в ответ на вопрос заявил, что ему легко работать как с Бердыевым, так и с Карпиным.
"Конечно, они абсолютно разные, но оба - личности. И с обоими мне работать вообще легко. От того же Карпина ни разу не слышал в свой адрес ни повышенного тона, ни недовольства. Относится с уважением - это самое главное", - сказал Кафанов.
Источник: Спорт-Экспресс
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Кафанов: от Карпина никогда не слышал в свой адрес ни повышенного тона, ни недовольства
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о своем сотрудничестве с наставником национальной команды Валерием Карпиным.
Фото: "Ростов"