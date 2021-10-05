Кафанову напомнили о пенальти, которые Дзюба не реализовал в прошлом сезоне. Тренер вратарей сборной России в своем комментарии высказался о манере Артема делать паузу перед ударами с 11-метровой отметки.
"Самый важный момент при его ударе - оставаться на двух ногах. То есть вратарь поднимает одну ногу - Артем после паузы бьет под опорную, и туда голкипер прыгнуть уже не может.
Смысл в чем? Сильно пробить он уже не может, потому что остановился и бьет фактически с места. Чаще всего - низом. И даже если в угол, то достать удар можно, поскольку он наносится не сильно, не с разбега. Так его и поймали. <...> Думаю, Дзюба в обозримом будущем так бить больше не будет, поскольку он умный нападающий и сделал выводы", - заявил Кафанов.
Напомним, что Дзюба был внесен в расширенный список футболистов российской сборной для подготовки к октябрьским матчам квалификационного раунда ЧМ-2022. Впоследствии нападающий отказался от вызова в сборную, сославшись на то, что находится не в лучшей форме.
Источник: Спорт-Экспресс
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Кафанов прокомментировал манеру Дзюбы исполнять пенальти
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о том, как форвард "Зенита" Артем Дзюба исполняет пенальти.
Фото: "Зенит"