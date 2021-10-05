"Не считаю, что нужно кого-то пугать или заставлять играть за сборную. Он так решил, поговорили. Нет - так нет. За сборную игроки должны хотеть играть, но если он не хочет, то зачем его уговаривать?" - сказал Карпин.
Напомним, что Дзюба был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи квалификационного раунда ЧМ-2022. Впоследствии форвард отказался от приглашения в команду, сославшись на то, что не набрал оптимальную форму.
Источник: Матч ТВ
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Карпин: если Дзюба не хочет играть за сборную, зачем его уговаривать?
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о том, стоит ли РФС убеждать Артема Дзюбу вернуться в национальную команду.
Фото: "Зенит"