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Агент Николича: Марко вернется в "Локомотив"? Нет шансов

Агент экс-главного тренера "Локомотива" Марко Николича Деян Йоксимович рассказал о возможности возвращения своего клиента к "железнодорожникам".
Фото: ФК "Локомотив"
- Готов ли Марко готов вернуться в "Локо"? Нет. Нет шансов. На сегодня там есть вещи, о которых он лучше знает, и лучше об этом спросить у него самого, - передает слова Йоксимовича "РБ Спорт".

5 октября пресс-служба московского "Локомотива" объявила об уходе сербского главного тренера команды Марко Николича, под руководством которого красно-зеленые проиграли в двух последних матчах - с "Лацио" в Лиге Европы (0:2 в гостях) и с "Ростовом" в Российской премьер-лиге (1:2 на своем поле). После 10 туров чемпионата России "железнодорожники" занимают в турнирной таблице РПЛ четвертое место с 17 набранными очками. Под руководством Николича "Локомотив" выиграл Кубок России, а также серебряные и бронзовые медали чемпионата.


Теги: Локомотив Николич
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