Газизов - о финансах "Уфы": контракты футболистов у нас такие, что ниже и идти некуда

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о финансовом состоянии клуба и возможных продажах игроков в зимнее трансферное окно.

Фото: РПЛ





Суммарная стоимость состава "Уфы" по оценке аналитического портала Transfermarkt составляет 17,65 миллиона евро, что является предпоследним показателем в Российской премьер-лиге - дешевле только стоимость состава "Нижнего Новгорода" (15,73 миллиона евро). В турнирной таблице клуб из столицы Башкортостана занимает 15-е место, набрав 10 очков в 12 сыгранных матчах.



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Газизов ответил на вопрос о задолженностях по зарплате в "Уфе" - Контракты футболистов в сторону уменьшения пошли? У нас они такие, что ниже и некуда идти. Стоит ли ждать продажи лидеров этой зимой? Позиция клуба не меняется: если поступит предложение, которое устроит нас и футболиста, и которое позволит этому футболисту развиваться - то мы жмем друг другу руки и отпускаем, - приводит слова Газизова matchtv.ru Суммарная стоимость состава "Уфы" по оценке аналитического портала Transfermarkt составляет 17,65 миллиона евро, что является предпоследним показателем в Российской премьер-лиге - дешевле только стоимость состава "Нижнего Новгорода" (15,73 миллиона евро). В турнирной таблице клуб из столицы Башкортостана занимает 15-е место, набрав 10 очков в 12 сыгранных матчах.