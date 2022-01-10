Терюшков заявил, что "Химки" хотят подписать контракт с Жирковым. Вместе с тем до конкретики дело пока не дошло, отметил член наблюдательного совета подмосковного клуба.
"Как я уже говорил, Жирков нам интересен. Мы хотим подписать с ним контракт, но это пока лишь наши намерения. Никакой конкретики сейчас нет", - заявил Терюшков.
38-летний Жирков находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был "Зенит", решивший не продлевать контракт с игроком по итогам прошлого сезона.
Источник: Sport24
Терюшков: "Химки" хотят подписать контракт с Жирковым, но конкретики сейчас нет
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о возможном переходе в клуб полузащитника Юрия Жиркова.
Фото: Sport24