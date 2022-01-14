Сообщалось, что окончательное решение Шатов примет после дополнительных медицинских обследований.
"У меня такой информации нет, на данный момент это не так. Конечно, если Шатов захочет поехать с нами на сборы, то мы его с удовольствием возьмем. С Олегом у нас отличные отношения, мы постоянно на связи. Я буду очень рад, если он решит завершить карьеру у нас", - цитирует Иванова Sport24.
В ноябре прошлого года Шатов сообщил, что решил временно приостановить профессиональную карьеру. 31-летний футболист, выступавший в текущем сезоне за "Рубин", расторг контракт с казанцами по взаимному согласию сторон.
В составе "Урала" Олег Шатов выступал с 2007 по 2011 год. За екатеринбургский клуб полузащитник провел 135 матчей, в которых забил 16 голов и стал автором 14 результативных передач.
Шатов может отправиться на сбор с "Уралом"
Григорий Иванов: если Шатов захочет поехать на сборы с "Уралом", то мы его с удовольствием возьмем
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что полузащитник Олег Шатов может полететь с екатеринбургским клубом на зимние сборы.
Фото: ФК "Урал"