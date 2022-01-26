Г. Иванов: не хотелось бы из-за FanID потерять обычного болельщика. Не будет болельщика - не будет футбола

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможной инициативе клубов РПЛ по переносу вступления в действие системы Fan ID.

Фото: twitter.com





Ранее появилась информация, что клубы Российской премьер-лиги провели совещание с обсуждением вопросов медицинского регламента лиги и введения системы персональных паспортов болельщика Fan ID, и могут выступить с инициативой переноса сроков ввода в действие системы на сезон-2023/2024. В настоящее время предполагается, что система Fan ID начнет действовать с июня 2022 года - начала сезона-2022/2023. 24 января стало известно, что фанатские объединения нескольких клубов РПЛ объявили о бойкоте оформления Fan ID и посещения матчей с действием этой системы.



СМИ: клубы РПЛ обсудили вариант переноса введения Fan ID на сезон-2023/2024 - Пока конкретики нет. Скорее всего, нужно будет отложить данный вопрос. Но на данный момент ничего не ясно. Не думаю, что все стадионы успеют обеспечить необходимым оборудованием. Сейчас вопросов больше, чем ответов. Не хотелось бы из-за всей этой истории с FAN ID потерять обычного болельщика. Получается, что люди будут сталкиваться с дополнительными трудностями, чтобы сходить на футбол. Давайте так: не будет болельщика - не будет футбола, - передает слова Иванова " РБ Спорт ".Ранее появилась информация, что клубы Российской премьер-лиги провели совещание с обсуждением вопросов медицинского регламента лиги и введения системы персональных паспортов болельщика Fan ID, и могут выступить с инициативой переноса сроков ввода в действие системы на сезон-2023/2024. В настоящее время предполагается, что система Fan ID начнет действовать с июня 2022 года - начала сезона-2022/2023. 24 января стало известно, что фанатские объединения нескольких клубов РПЛ объявили о бойкоте оформления Fan ID и посещения матчей с действием этой системы.