Матчи Скрыть

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Анже
21:00
Сент-ЭтьенНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Урал
1 - 1 1 1
ПюникПерерыв
Спарта
18:00
ЛокомотивНе начат
Сделать ставку

Г. Иванов: не хотелось бы из-за FanID потерять обычного болельщика. Не будет болельщика - не будет футбола

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможной инициативе клубов РПЛ по переносу вступления в действие системы Fan ID.
Фото: twitter.com
- Пока конкретики нет. Скорее всего, нужно будет отложить данный вопрос. Но на данный момент ничего не ясно. Не думаю, что все стадионы успеют обеспечить необходимым оборудованием. Сейчас вопросов больше, чем ответов. Не хотелось бы из-за всей этой истории с FAN ID потерять обычного болельщика. Получается, что люди будут сталкиваться с дополнительными трудностями, чтобы сходить на футбол. Давайте так: не будет болельщика - не будет футбола, - передает слова Иванова "РБ Спорт".

Ранее появилась информация, что клубы Российской премьер-лиги провели совещание с обсуждением вопросов медицинского регламента лиги и введения системы персональных паспортов болельщика Fan ID, и могут выступить с инициативой переноса сроков ввода в действие системы на сезон-2023/2024. В настоящее время предполагается, что система Fan ID начнет действовать с июня 2022 года - начала сезона-2022/2023. 24 января стало известно, что фанатские объединения нескольких клубов РПЛ объявили о бойкоте оформления Fan ID и посещения матчей с действием этой системы.

СМИ: клубы РПЛ обсудили вариант переноса введения Fan ID на сезон-2023/2024


Теги: РПЛ Урал Иванов Г Fan ID
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Чепчугов: планирую спасти мир от Армагеддона. Видите мое обличие в облаках?
Определена дата проведения матча 1/8 финала Кубка России "Сочи" - ЦСКА
Классен: если игрокам "Спартака" нужно что-то изменить в работе, Ваноли говорит об этом прямо 1
Агент Гайча отреагировал на слухи о досрочном возвращении игрока из "Уэски" в ЦСКА 1
Г. Иванов: не хотелось бы из-за FanID потерять обычного болельщика. Не будет болельщика - не будет футбола
Чепчугов объявил об уходе из "Енисея" и окончании карьеры 5
Бауэр - об уходе из "Уфы": я был не нужен главному тренеру, он очень неуважительно относился ко мне, как к человеку 1
Экс-игрок "Зенита" Маркизио снялся в клипе российской певицы 2
СМИ: РФС направил в Министерство спорта предложения по изменению лимита на легионеров 1
СМИ: клубы РПЛ обсудили вариант переноса введения Fan ID на сезон-2023/2024 4
Клаудиньо: раньше в футболе точно было больше радости. Игроки чаще делали то, что хотели сами
"У них произошла чуть ли не драка, их чуть ли не разнимали". Ловчев вспомнил о конфликте Карпина и Дзюбы на сборах 13
"Крылья Советов" опубликовали расписание контрольных матчей на второй сбор 2
Клаудиньо пояснил, чем бразильская предсезонка отличается от российской
Хлусевич высказался о различиях в тренировках Ваноли и российских тренеров 2
"Это самый сильный мороз в моей жизни, невообразимый дубак!" Клаудиньо рассказал об адаптации к российским холодам
"Сейчас людей нужно постоянно кормить важными событиями". Венгер - об идее проводить чемпионат мира раз в два года 1
Агент Хендрикса: "Фейеноорд" арендует Йоррита у "Спартака" до конца сезона 1
Клаудиньо рассказал, за счет чего быстро адаптировался в "Зените" 1
"Спартак" анонсировал выпуск фан-токена $FCSM 2
Источник: "Спартак" будет платить Хендриксу около половины зарплаты во время его выступлений за "Фейеноорд" 5
Мхитарян, скорее всего, покинет "Рому" летом. Игроком интересовался "Спартак" 1
Мусаев: ни на кого наш тренерский штаб в "Краснодаре" не тратил столько времени, сколько на Кайо 2
"Уфа" объявила о расторжении контракта с Бауэром 3
Мусаев: ни разу не пожалел об уходе из "Краснодара". Требовалась перезагрузка, я был опустошен 1
Агент Карреры высказался о возможном вхождении Массимо в тренерский штаб "Спартака" 3
"Уэска" может досрочно вернуть Гайча в ЦСКА 18
"Атлетико" согласился отдать Морату в аренду "Барселоне"
Кухта: в "Локомотиве" всё намного сильнее и качественнее, чем в "Славии" 1
Манчини может возглавить "Манчестер Юнайтед" 3
Все новости
-