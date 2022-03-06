"Это наше российское судейство, убожество". Сергей Иванов — о матче ЦСКА — "Нижний Новгород"

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Крылья Советов
2 - 2 2 2
Арсенал ТулаЗавершен
Локомотив
3 - 2 3 2
ХимкиЗавершен
Динамо
19:00
СпартакНе начат
П1 2.48X 3.25П2 3.05

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Олимп-Долгопрудный
1 - 4 1 4
Спартак-2Завершен
Акрон
1 - 1 1 1
ВелесЗавершен
Текстильщик
0 - 4 0 4
АланияЗавершен
Металлург Лп
Перенесён
Торпедо
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
П1 3.75X 2.45П2 2.45
Факел
Перенесён
КАМАЗ
Кубань
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Волгарь
17:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Уотфорд
17:00
АрсеналНе начат
П1 6.4X 4.4П2 1.52
Манчестер Сити
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 1.37X 5.4П2 8.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кадис
0 - 0 0 0
Райо Вальекано1 тайм
Эльче
18:15
БарселонаНе начат
П1 8.2X 5П2 1.39
Сельта
20:30
МальоркаНе начат
П1 1.9X 3.45П2 4.5
Бетис
23:00
АтлетикоНе начат
П1 3.1X 3.15П2 2.5

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Дженоа
0 - 0 0 0
Эмполи2 тайм
П1 3.4X 1.62П2 6.5
Венеция
17:00
СассуолоНе начат
П1 3.3X 3.75П2 2.12
Болонья
17:00
ТориноНе начат
П1 3.1X 3.15П2 2.5
Фиорентина
17:00
ВеронаНе начат
П1 2.03X 3.7П2 3.65
Ювентус
20:00
СпецияНе начат
П1 1.28X 6П2 11
Наполи
22:45
МиланНе начат
П1 2.12X 3.35П2 3.7

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кёльн
19:30
ХоффенхаймНе начат
П1 2.7X 3.65П2 2.5

Чемпионат Франции. Лига 1

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Сент-Этьен
0 - 0 0 0
Метц2 тайм
П1 1.91X 2.5П2 6.5
Нант
17:00
МонпельеНе начат
П1 1.95X 3.5П2 4.2
Бордо
17:00
ТруаНе начат
П1 2.03X 3.4П2 3.9
Ренн
17:00
АнжеНе начат
П1 1.42X 4.8П2 7.8
Реймс
17:00
СтрасбургНе начат
П1 3.65X 3.05П2 2.29
Лилль
19:05
КлермонНе начат
П1 1.66X 3.8П2 5.8
Марсель
22:45
МонакоНе начат
П1 2.47X 3.25П2 3.05
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"Это наше российское судейство, убожество". Сергей Иванов — о матче ЦСКА — "Нижний Новгород"

Бывший министр обороны Российской Федерации Сергей Иванов прокомментировал эпизод из матча ЦСКА и "Нижнего Новгорода" (1:0) в 20-м туре РПЛ.
Фото: Getty Images
— Запомнилось, как боковой судья показал аут в пользу ЦСКА, а потом подумал и показал в другую сторону. Это наше российское судейство, убожество, — приводит слова Иванова Sport24.

Напомним, подопечные Алексея Березуцкого переиграли соперника благодаря голу Юсуфа Языджи на 6 добавленной минуте. ЦСКА набрал 36 очков и промежуточно поднялся на третью строчку турнирной таблицы чемпионата России.

Сергей Иванов: никаких намеков об отъезде со стороны игроков ЦСКА нет

Языджи снова решил исход игры, а Марио Фернандес получил тяжелую травму. ЦСКА в большинстве обыграл «Нижний Новгород»


Теги: ЦСКА Иванов
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