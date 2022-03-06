"Это наше российское судейство, убожество". Сергей Иванов — о матче ЦСКА — "Нижний Новгород"

— Запомнилось, как боковой судья показал аут в пользу ЦСКА, а потом подумал и показал в другую сторону. Это наше российское судейство, убожество, — приводит слова Иванова Sport24.
Напомним, подопечные Алексея Березуцкого переиграли соперника благодаря голу Юсуфа Языджи на 6 добавленной минуте. ЦСКА набрал 36 очков и промежуточно поднялся на третью строчку турнирной таблицы чемпионата России.
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