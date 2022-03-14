Василий Уткин: у Тимощука нет никакой позиции, его интересуют исключительно бабки

Напомним, ранее Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука всех трофеев, которые он выиграл в рамках турниров страны. Также его лишили всех званий, лицензии PRO и навсегда запретили заниматься на территории Украины футбольной деятельностью.
42-летний Тимощук входит в тренерский штаб "Зенита" с марта 2017 года. Он был помощником тренера при Мирче Луческу, Роберто Манчини, а с 2018 года занимает аналогичную должность в команде Сергея Семака.
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