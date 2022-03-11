"Уверенность в его тренерской квалификации не поддается никакому сомнению. То же самое касается и его человеческих качеств. Считаем, что решения, принятые ФФУ не обдуманы и являются жестом политической манипуляции. Хотим также напомнить, что футбол должен оставаться вне политики и не быть частью политической игры. Интересы своего тренера ФК "Зенит" продолжит отстаивать в CAS", - цитирует пресс-службу клуба "СЭ".
Напомним, сегодня пресс-служба Украинской ассоциации футбола объявила, что лишила Тимощука всех титулов, завоеванных во внутриукраинских турнирах и тренерской лицензии. Кроме того, Тимощуку пожизненно запретили заниматься тренерской деятельностью на территории страны.
Тимощук является рекордсменом сборной Украины по числу сыгранных за нее матчей - 144. Единственным игроком, который также провел хотя бы 100 матчей является Андрей Шевченко, сыгравший 111 встреч.
С 2017 года украинец входит в тренерский штаб "Зенита". Ранее он выступал за питерский клуб в качестве футболиста сначала с 2007-го по 2009-й годы, а затем с 2013-го по 2015-й.
В "Зените" заявили, что будут защищать Тимощука в CAS
Пресс-служба "Зенита" отреагировала на решение КДК УАФ лишить члена тренерского штаба питерцев Анатолия Тимощука тренерской лицензии.
Фото: ФК "Зенит"