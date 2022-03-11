— Конечно, отрицательно отношусь к этому решению. Тимощук — гордость Украины. В каждом витке истории есть свое "средневековье". И вот эти решения попахивают этим временем.
Тимощук — один из тех, кто прославлял страну, делал историю, с его именем ассоциировалась страна, — приводит слова Бышовца РБ Спорт.
Ранее Украинская федерация футбола (УАФ) лишила Анатолия Тимощука всех наград, которые он получал и выигрывал в составе украинского "Шахтера". Также Тимощука лишили лицензии PRO и запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.
Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука всех трофеев Украины, а также лицензии PRO
В "Зените" заявили, что будут защищать Тимощука в CAS
Бышовец — о санкциях УАФ в адрес Тимощука: один из тех, кто прославлял Украину, с его именем она ассоциировалась
Советский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал санкции Украинской федерации футбола (УАФ) в отношении тренера "Зенита" Анатолия Тимощука.
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