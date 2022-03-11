Бышовец — о санкциях УАФ в адрес Тимощука: один из тех, кто прославлял Украину, с его именем она ассоциировалась

Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Уфа
14:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.91X 3.25П2 4.8
Арсенал Тула
16:30
ДинамоНе начат
П1 4.9X 3.75П2 1.76
Локомотив
19:00
ЦСКАНе начат
П1 3.4X 3.2П2 2.3

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Енисей
12:00
Металлург ЛпНе начат
П1 1.32X 4.8П2 8.6
Томь
12:00
КАМАЗНе начат
П1 2.21X 3.1П2 3.3
Торпедо
14:00
БалтикаНе начат
П1 2.95X 2.9П2 2.6
Спартак-2
14:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 3.05X 3.1П2 2.38
Велес
14:00
ТекстильщикНе начат
П1 1.57X 3.75П2 6
Нефтехимик
15:30
АкронНе начат
П1 2.01X 3.2П2 3.85
Алания
16:00
ОлимпНе начат
П1 1.37X 4.8П2 7.6
Ротор
16:00
ОренбургНе начат
П1 4.6X 3.45П2 1.78
Кубань
17:00
ВолгарьНе начат
П1 1.87X 3.5П2 4
Краснодар-2
18:00
ФакелНе начат
П1 11X 5.2П2 1.27

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брайтон
15:30
ЛиверпульНе начат
П1 6.6X 4.7П2 1.48
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
П1 2.14X 3.2П2 3.85
Манчестер Юнайтед
20:30
ТоттенхэмНе начат
П1 2.39X 3.5П2 2.95

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Леванте
16:00
ЭспаньолНе начат
П1 2.43X 3.35П2 3.05
Гранада
18:15
ЭльчеНе начат
П1 2.34X 3.1П2 3.45
Вильярреал
20:30
СельтаНе начат
П1 1.68X 4П2 5
Хетафе
23:00
ВаленсияНе начат
П1 2.4X 2.95П2 3.5

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Специя
17:00
КальяриНе начат
П1 2.85X 3.15П2 2.7
Салернитана
17:00
СассуолоНе начат
П1 4.3X 4.2П2 1.76
Сампдория
20:00
ЮвентусНе начат
П1 5X 3.75П2 1.74
Милан
22:45
ЭмполиНе начат
П1 1.39X 5.4П2 7.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хоффенхайм
17:30
БаварияНе начат
П1 4.9X 5П2 1.58
Унион
17:30
ШтутгартНе начат
П1 2.18X 3.4П2 3.5
Фрайбург
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.11X 3.4П2 3.65
Аугсбург
Перенесён
Майнц
Боруссия М
20:30
ГертаНе начат
П1 1.66X 4.3П2 4.8

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монпелье
19:00
НиццаНе начат
П1 3.35X 3.35П2 2.24
Труа
23:00
НантНе начат
П1 3.1X 3.05П2 2.55
Сделать ставку

Бышовец — о санкциях УАФ в адрес Тимощука: один из тех, кто прославлял Украину, с его именем она ассоциировалась

Советский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал санкции Украинской федерации футбола (УАФ) в отношении тренера "Зенита" Анатолия Тимощука.
Фото: Getty Images
— Конечно, отрицательно отношусь к этому решению. Тимощук — гордость Украины. В каждом витке истории есть свое "средневековье". И вот эти решения попахивают этим временем.

Тимощук — один из тех, кто прославлял страну, делал историю, с его именем ассоциировалась страна, — приводит слова Бышовца РБ Спорт.

Ранее Украинская федерация футбола (УАФ) лишила Анатолия Тимощука всех наград, которые он получал и выигрывал в составе украинского "Шахтера". Также Тимощука лишили лицензии PRO и запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука всех трофеев Украины, а также лицензии PRO

В "Зените" заявили, что будут защищать Тимощука в CAS


Теги: Шахтер Зенит Бышовец Тимощук
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Агент Оздоева рассказал о несостоявшемся переходе футболиста в киевское "Динамо"
В. Баринов считает, что в матче "Локомотива" и ЦСКА будет ничья
Барриос: климат — пожалуй, единственная вещь в России, к чему я на 100% не адаптировался
"Ошибочное решение, уйдет спортивная составляющая". Добровинский — о моратории на вылет в РПЛ 2
"Спортивный интерес будет полностью потерян". В "Факеле" раскритиковали возможный мораторий на вылет клубов РПЛ
Ловчев назвал главную схожесть Ваноли и Карреры
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Ветеран ЦСКА Пономарев выступает за расширение РПЛ до 18 команд 1
Бышовец — о санкциях УАФ в адрес Тимощука: один из тех, кто прославлял Украину, с его именем она ассоциировалась
"Милан" готов приобрести Малиновского у "Аталанты"
Бышовец высказался против расширения РПЛ до 18 команд 2
"Карасеву надо было сломать игру — и он сломал ее". Добровинский — о матче "Динамо" - "Спартак" 10
"Возможно, вышли с мыслью: "мы всех разорвем". Добровинский — о поражении "Динамо" от "Спартака"
Официальная фэнтези АПЛ удалила из игры российских пользователей 2
Нападающий ЦСКА и "Базеля" Федор Чалов завел свой телеграм-канал
Президент "Оренбурга" — о моратории клубов РПЛ: это прямая дискриминация 6
"Очередная профанация". Смородская — о расширении РПЛ до 18 команд 2
Ловчев: Николсон - очень хороший, техничный нападающий. Сегодня он выигрывает позицию у Соболева 2
Нигматуллин: не вижу у нынешнего "Локомотива" потенциала. Думаю, что фаворит предстоящего матча - ЦСКА
Барриос: болельщики "Зенита" иногда делают изумительные вещи 1
Народный артист Лазарев: не исключаю, что весной "Динамо" будут судить плохо, чтобы не допустить к золоту 10
Мостовой: "Спартак" будет однозначным фаворитом матча с "Краснодаром" 2
"ПСЖ" хочет пригласить Венгера на должность спортивного директора и Зидана в качестве главного тренера клуба
"Астон Вилла" и "Аякс" проявляют интерес к Суаресу
Мойес: Абрамович делал фантастическую работу на протяжении многих лет. Ужасная ситуация 3
СМИ: Дагерстол приостановит свой контракт с "Химками"
Игнашевич против "Торпедо" и матч-реванш для "Оренбурга". Анонс 27-го тура ФНЛ
Федор Чалов завел свой Telegram-канал
Зелимхан Бакаев объяснил, почему после замен сразу уходит в раздевалку 2
Фукс: не считаю переход в ЦСКА ошибкой. Подобное могло случиться в любом другом месте
Все новости
-