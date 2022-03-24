"Атмосфера приятная, приятно находиться в числе лучших. Всех ребят знал, со всеми приятно познакомиться. Какая следующая цель в сборной? Не останавливаться на том, что есть, продолжать на том же уровне и улучшать это все", - приводит слова Заики "Матч ТВ".
Кирилл Заика выступает за "Сочи" с 2018 года. Ранее он играл за "Химки" и "Таганрог". В нынешнем сезоне Заика провел 25 матчей за сочинцев во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.
Контракт Заики с "Сочи" действует до конца этого сезона. В этом году ему исполняется 30 лет. Вызов в сборную стал для защитника первым в карьере.
Заика - о сборной: приятно находиться в числе лучших. Следующая цель - не останавливаться на том, что есть
Защитник "Сочи" Кирилл Заика рассказал об атмосфере в сборной России.
Фото: ФК "Сочи"