По информации РБ Спорт, представители игрока уже проводили переговоры с руководителями леверкузенского клуба. Отмечается, что сейчас Захарян находится в шорт-листе "Байера", а немецкие специалисты следят за ним.
Полузащитник Арсен Захарян в текущем сезоне провел 23 матча во всех турнирах за "Динамо", в которых забил 5 голов и отдал 8 результативных передач. В общей сложности за бело-голубых 18-летний футболист сыграл в 36 матчах, на его счету 8 забитых мячей и 13 голевых передач. Контракт Захаряна со столичным клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Арсена в 12 млн евро.
Источник: "Динамо" приостановило переговоры по контрактам из-за сложной финансовой ситуации
СМИ: "Байер" интересуется Захаряном
Полузащитником московского "Динамо" Арсеном Захаряном интересуется немецкий "Байер".
Фото: РПЛ