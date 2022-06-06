СМИ: "Динамо" находится на финальной стадии согласования тренерского контракта с Йокановичем

Московское "Динамо" находится на завершающей стадии согласования условий контракта с 53-летним тренером из Сербии Славишей Йокановичем, сообщают СМИ. По информации источника, продолжительность контракта главного тренера, обсуждаемого сторонами, составит два года.
Ранее появилась информация о том, что Йоканович является одним из кандидатов на пост наставника бело-голубых.
В своей тренерской карьере сербский специалист тренировал такие клубы, как "Уотфорд", "Фулхэм", "Эркулес", "Маккаби" Тель-Авив и "Шеффилд Юнайтед".
Ранее стало известно, что московское "Динамо" покинул по окончании сезона немецкий главный тренер Сандро Шварц, который уже успел подписать контракт с берлинской "Гертой".
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: бывший тренер "Партизана" и "Фулхэма" Йоканович может возглавить московское "Динамо"
СМИ: "Динамо" ожидало ответа Николича на предложение возглавить команду пять дней
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По данным источника, сербский специалист Славиша Йоканович близок к приходу на пост главного тренера московского "Динамо".
Фото: Getty Images