"Работу Ваноли можно оценить на троечку с плюсом. Да, выиграл Кубок в столетие клуба, но работа тренера должна быть более фундаментальной, команда должна быть конкурентоспособной и в чемпионате тоже, а такого, к сожалению, не было. Что касается нового главного тренера, то по моей информации, "Спартак" ищет иностранного специалиста", - цитирует Нигматуллина "РБ Спорт".
Напомним, ранее "Спартак" объявил об уходе Паоло Ваноли из клуба. Вместе с ним команду покинет и его тренерский штаб. Сегодня в СМИ сообщалось, что основным кандидатом на замену Ваноли является наставник "Ростова" Валерий Карпин, но специалист опроверг эту информацию.
Паоло Ваноли возглавил "Спартак" в декабре прошлого года, сменив на этом посту португальца Руя Виторию. Под руководством Ваноли красно-белые финишировали на десятом месте в чемпионате России. Кроме того, "Спартак" стал победителем Кубка страны, обыграв в финале московское "Динамо" (2:1).
Нигматуллин: по моей информации, "Спартак" ищет иностранного тренера
Экс-голкипер "Спартака" Руслан Нигматуллин заявил, что клуб скорее всего назначит иностранного специалиста вместо ушедшего Паоло Ваноли.
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