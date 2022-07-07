"Ахметов был одним из самых перспективных игроков в команде ЦСКА, по стилю он полностью подходит "Краснодару". Думаю, что он впишется в игру команды. В "Краснодаре" его хорошо знают, поэтому и взяли. Главное, чтобы он играл постоянно. Во всяком случае, я верю в его успех", — цитирует Семина "РБК Спорт".
Днем ранее "Краснодар" объявил о подписании контракта с Ахметовым – предыдущий сезон стал для 24-летнего полузащитника последним в ЦСКА. "Армейцы" не стали подписывать с футболистом новый контракт.
Ахметов принял участие в 20-ти играх москвичей в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги – он записал себе в актив гол и три результативных передачи.
Семин: Ахметов был одним из самых перспективных в ЦСКА – верю в его успех в "Краснодаре"
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился впечатлениями от перехода полузащитника Ильзата Ахметова в "Краснодар".
Фото: "Российская газета"