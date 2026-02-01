Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен

ЦСКА близок к трансферу защитника "Спортинга" - источник

Игрок лиссабонцев может перебраться в чемпионат России.
Фото: Getty Images
Как утвержадет источник, московский ЦСКА и "Спортинг" согласовали трансфер бразильского защитника Матеуса Рейса. Соощается, что в руководстве португальского клуба считают, что для завершения сделки остались мелкие детали.

Рейс выступает за "Спортинг" с 2021 года. Контракт игрока с лиссабонцами истекает этим летом. В текущем сезоне защитник принял участие в 20 матчах за команду во всех турнирах и отличился двумя результативными пасами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 4 миллиона евро.

Источник: "Чемпионат"

